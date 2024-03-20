Захарова назвала высылку дипломата из Молдавии частью антироссийской кампании

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос RT в ходе брифинга, назвала высылку российского дипломата из Молдавии частью антироссийской кампании.

«По высылке это очевидно: данное решение официального Кишинёва является частью антироссийской кампании, направленной на полное разрушение российско-молдавских отношений. Сведение счётов с проживающими в Приднестровье российскими гражданами, я бы и так это квалифицировала. Потому что им была предоставлена возможность осуществить волеизъявление на выборах президента Российской Федерации, конституционное право», — сказала Захарова.

Она напомнила, что в Молдавии проживает около 250 тыс. российских граждан, из которых порядка 220 тыс. — на левом берегу Днестра. По словам Захаровой, 17 марта на левобережье отдали голоса свыше 46 тыс. человек. Представитель МИД объяснила, что если бы там не были открыты избирательные участки, то российские сограждане были бы лишены возможности реализовать одно из основополагающих прав человека в рамках демократии — избирательное.

«И как вы понимаете, мы безусловно дадим на это (на высылку дипломата. — RT) соответствующий ответ», — сказала она.

Также Захарова привела беспрецедентный случай отхода от демократии в ходе реализации электоральных процедур на местных выборах в Молдавии.

Ранее сообщалось, что сотрудника посольства России в Кишинёве объявили персоной нон грата на территории Молдавии.