Захарова напомнила Санду, как в Молдавии сняли оппозиционных кандидатов с выборов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос RT в ходе брифинга, привела беспрецедентный случай отхода от демократии в ходе реализации электоральных процедур на местных выборах в Молдавии.

Захарова прокомментировала слова президента Молдавии Майи Санду о том, что «о свободных выборах в России речь идти не может».

По словам представителя МИД России, менее чем за двое суток до проведения всеобщих местных выборов власти Молдавии в чрезвычайном порядке перекроили избирательное законодательство для снятия неудобных конкурентов.

Она назвала это вопиющим случаем.

«В результате более 100 оппозиционных кандидатов остались за бортом избирательной гонки. Ну разве так проходят свободные честные выборы? Разве может идти речь, как говорит Майя Санду, о свободных и честных выборах, когда оппонентов исключают из гонки?» — отметила Захарова.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинёв отреагирует на решение Москвы открыть избирательные участки к выборам президента России в Приднестровской Молдавской республике (ПМР).