Четверо сотрудников МЧС России пострадали при атаке беспилотников ВСУ в Горловке
- AP
- © Sergei Guneyev, Sputnik
«В Горловке огнеборцы ведомства тушили пожар из-за обстрела ВФУ. В это время с беспилотника повторно был сброшен взрывоопасный предмет. Личный состав успел спуститься в укрытие», — говорится в заявлении ведомства.
От госпитализации пострадавшие сотрудники МЧС отказались.
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