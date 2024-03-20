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Четверо сотрудников МЧС России пострадали при атаке беспилотников ВСУ в Горловке

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В МЧС России сообщили о ранении четырёх сотрудников ведомства при атаке беспилотников ВСУ в Горловке.
Четверо сотрудников МЧС России пострадали при атаке беспилотников ВСУ в Горловке
  • AP
  • © Sergei Guneyev, Sputnik

«В Горловке огнеборцы ведомства тушили пожар из-за обстрела ВФУ. В это время с беспилотника повторно был сброшен взрывоопасный предмет. Личный состав успел спуститься в укрытие», — говорится в заявлении ведомства.

От госпитализации пострадавшие сотрудники МЧС отказались.

Ранее подросток пострадал в результате обстрела Белгорода со стороны Вооружённых сил Украины. 

Днём 20 марта в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности.

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