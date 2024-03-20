Подросток пострадал при обстреле Белгорода со стороны ВСУ

Подросток пострадал в результате обстрела Белгорода со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Раненого доставляют в областную больницу.

При этом в городской Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) агентству сообщили, что при обстреле, по предварительным данным, пострадал один человек.

«В результате обстрела есть один пострадавший. Предварительно, это взрослый», — заявили в оперативных службах.

Днём 20 марта в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности.

Спустя некоторое время в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 13 снарядов РСЗО Vampire над территорией Белгородской области.