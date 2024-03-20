Подросток пострадал при обстреле Белгорода со стороны ВСУ
- globallookpress.com
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Раненого доставляют в областную больницу.
При этом в городской Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) агентству сообщили, что при обстреле, по предварительным данным, пострадал один человек.
«В результате обстрела есть один пострадавший. Предварительно, это взрослый», — заявили в оперативных службах.
Днём 20 марта в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности.
Спустя некоторое время в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 13 снарядов РСЗО Vampire над территорией Белгородской области.