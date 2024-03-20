WP: Киев не начнёт производство 155-мм снарядов до второй половины 2024 года

Украина не сможет начать собственное производство снарядов калибра 155 мм до второй половины 2024 года, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Как пишет издание, украинские оборонные компании стремятся начать производить собственные 155-мм снаряды по стандартам Североатлантического альянса как можно скорее, поскольку именно таких снарядов ВСУ «катастрофически» не хватает.

«Но... производство начнётся не раньше второй половины этого года», — говорится в публикации.

Отмечается, что Украине не хватает денег, чтобы начать производство этих снарядов как можно скорее.

Ранее газета писала, что производственных мощностей на Украине недостаточно для того, чтобы компенсировать снижение военной помощи со стороны Европейского союза и Соединённых Штатов.