Парламент Белоруссии одобрил закон об оповещении о призыве на службу по СМС

Совет Республики Национального собрания Белоруссии одобрил закон, который предусматривает возможность оповещения о призыве на военную службу по СМС.

Об этом говорится в Telegram-канале верхней палаты белорусского парламента.

В частности, операторов связи обяжут по запросу военкоматов предоставлять данные об абонентских номерах военнообязанных, а также обеспечивать их оповещение посредством направления СМС-сообщений.

Военнообязанных, в свою очередь, обяжут сообщать в военкомат или иной орган об изменении контактного номера сотовой связи в недельный срок.

Закон о воинской обязанности также дополнили положением о распространении обязанностей вручения повесток в случае мобилизации на должностных лиц организаций, определённых решениями местных органов власти, сотрудников КГБ Белоруссии «и других уполномоченных ими лиц», уточняет ТАСС.

В октябре 2023 года в Минобороны Белоруссии заявили о начале занятий по мобилизационной готовности в республике.