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Старовойт: ВСУ несколько раз за утро обстреляли посёлок Тёткино Курской области

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооружённые силы Украины несколько раз за утро 20 марта обстреляли посёлок Тёткино Глушковского района.
Старовойт: ВСУ несколько раз за утро обстреляли посёлок Тёткино Курской области
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом он написал в Telegram.

«Посёлок Тёткино Глушковского района несколько раз за утро был обстрелян со стороны Украины», — говорится в сообщении.

По словам Старовойта, зафиксированы прилёты в районе промышленного предприятия. 

Информации о возможных пострадавших в результате атаки губернатор не представил.

Ранее Старовойт сообщил, что в ночь на 20 марта ВСУ обстреляли село Гуево Суджанского района.

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