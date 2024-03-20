Старовойт: ВСУ несколько раз за утро обстреляли посёлок Тёткино Курской области
- AP
- © Efrem Lukatsky
Об этом он написал в Telegram.
«Посёлок Тёткино Глушковского района несколько раз за утро был обстрелян со стороны Украины», — говорится в сообщении.
По словам Старовойта, зафиксированы прилёты в районе промышленного предприятия.
Информации о возможных пострадавших в результате атаки губернатор не представил.
Ранее Старовойт сообщил, что в ночь на 20 марта ВСУ обстреляли село Гуево Суджанского района.