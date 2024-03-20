Старовойт: ВСУ несколько раз за утро обстреляли посёлок Тёткино Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооружённые силы Украины несколько раз за утро 20 марта обстреляли посёлок Тёткино Глушковского района.

Об этом он написал в Telegram.

«Посёлок Тёткино Глушковского района несколько раз за утро был обстрелян со стороны Украины», — говорится в сообщении.

По словам Старовойта, зафиксированы прилёты в районе промышленного предприятия.

Информации о возможных пострадавших в результате атаки губернатор не представил.

Ранее Старовойт сообщил, что в ночь на 20 марта ВСУ обстреляли село Гуево Суджанского района.