Курский губернатор Старовойт: ВСУ ночью обстреляли село Гуево
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«Сегодня ночью со стороны Украины обстреляно село Гуево Суджанского района. Никто из жителей не пострадал», — говорится в сообщении.
По словам Старовойта, в результате атаки три домовладения получили повреждения. Кроме того, в селе перебита линия электропередачи.
Ранее Старовойт сообщил, что в результате работы систем ПВО обломки украинской ракеты С-200 упали в центре Курска и других районах города.