RT в Telegram
Подпишись

Курский губернатор Старовойт: ВСУ ночью обстреляли село Гуево

Короткая ссылка
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в ночь на 21 марта Вооружённые силы Украины обстреляли село Гуево Суджанского района.
Курский губернатор Старовойт: ВСУ ночью обстреляли село Гуево
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«Сегодня ночью со стороны Украины обстреляно село Гуево Суджанского района. Никто из жителей не пострадал», — говорится в сообщении.

По словам Старовойта, в результате атаки три домовладения получили повреждения. Кроме того, в селе перебита линия электропередачи. 

Ранее Старовойт сообщил, что в результате работы систем ПВО обломки украинской ракеты С-200 упали в центре Курска и других районах города.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить