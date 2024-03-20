Курский губернатор Старовойт: ВСУ ночью обстреляли село Гуево

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в ночь на 21 марта Вооружённые силы Украины обстреляли село Гуево Суджанского района.

Об этом он написал в Telegram.

«Сегодня ночью со стороны Украины обстреляно село Гуево Суджанского района. Никто из жителей не пострадал», — говорится в сообщении.

По словам Старовойта, в результате атаки три домовладения получили повреждения. Кроме того, в селе перебита линия электропередачи.

Ранее Старовойт сообщил, что в результате работы систем ПВО обломки украинской ракеты С-200 упали в центре Курска и других районах города.