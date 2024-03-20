Старовойт: в центре Курска упали обломки сбитой украинской ракеты С-200
В результате работы систем ПВО обломки украинской ракеты С-200 упали в центре Курска и других районах города, пострадавших нет.
Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Роман Старовойт.
По его словам, повреждено несколько крыш, в светлое время суток будет проведено обследование.
Ранее в Курске были зафиксированы временные перебои с электроснабжением.
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