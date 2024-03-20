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Армения ратифицировала соглашение о статусе миссии ЕС на границе с Азербайджаном

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Парламент Армении проголосовал за ратификацию соглашения с Европейским союзом о статусе наблюдательной гражданской миссии ЕС на границе с Азербайджаном.
Армения ратифицировала соглашение о статусе миссии ЕС на границе с Азербайджаном
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Как уточняет ТАСС со ссылкой на голосование, 57 депутатов выступили за принятие соглашения, 27 высказались против.

Согласно документу, членов миссии не могут задерживать или арестовывать, они пользуются в принимающей стране неприкосновенностью от уголовного преследования.

20 ноября 2023 года глава дипмиссии ЕС в Армении Василис Марагос и замминистра иностранных дел республики Паруйр Ованнисян подписали соглашение о статусе гражданской наблюдательной миссии ЕС, отслеживающей ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

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