Армения ратифицировала соглашение о статусе миссии ЕС на границе с Азербайджаном

Парламент Армении проголосовал за ратификацию соглашения с Европейским союзом о статусе наблюдательной гражданской миссии ЕС на границе с Азербайджаном.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на голосование, 57 депутатов выступили за принятие соглашения, 27 высказались против.

Согласно документу, членов миссии не могут задерживать или арестовывать, они пользуются в принимающей стране неприкосновенностью от уголовного преследования.

20 ноября 2023 года глава дипмиссии ЕС в Армении Василис Марагос и замминистра иностранных дел республики Паруйр Ованнисян подписали соглашение о статусе гражданской наблюдательной миссии ЕС, отслеживающей ситуацию на армяно-азербайджанской границе.