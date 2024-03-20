В МККК сообщили о сложностях при поиске пропавших без вести на Украине

Практика министерств обороны России и Украины по переводу на свои языки имён военнопленных усложняет работу МККК по сопоставлению информации о пропавших без вести лицах.

Об этом заявил РИА Новости руководитель отдела обработки данных при Бюро по вопросам СВО Центрального агентства по розыску (ЦАР) Жером Кассу.

«Это создаёт для нашей работы сложности, потому что во время этих переводов могут быть допущены ошибки», — сказал он.

Кассу также рассказал, что с Международным комитетом Красного Креста около 130 тыс. раз связывались семьи пропавших без вести в зоне СВО из 47 стран.

В сентябре прошлого года глава делегации организации в Москве Борис Мишель сообщил, что Международный комитет Красного Креста ведёт необходимую работу по поиску пропавших на территории Украины россиян.