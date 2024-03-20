Из округов Белгородской области в Пензу, Тамбов и Калугу отправят 1200 детей
Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
По словам губернатора, речь идёт в первую очередь о Грайворонском и Шебекинском округах, Белгородском районе и Белгороде.
«В заявках 9 тыс. человек, мы занимаемся и, безусловно, все заявки удовлетворим», — сказал Гладков.
Ранее сообщалось, что жителей нескольких белгородских населённых пунктов освободят от оплаты ЖКУ за март.
Также Гладков отметил, что власти будут убеждать жителей обстреливаемых районов Белгородской области уехать.