Из округов Белгородской области в Пензу, Тамбов и Калугу отправят 1200 детей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что из неспокойных округов региона 22 марта вывезут 1,2 тыс. детей в Пензу, Тамбов и Калугу.

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

По словам губернатора, речь идёт в первую очередь о Грайворонском и Шебекинском округах, Белгородском районе и Белгороде.

«В заявках 9 тыс. человек, мы занимаемся и, безусловно, все заявки удовлетворим», — сказал Гладков.

Ранее сообщалось, что жителей нескольких белгородских населённых пунктов освободят от оплаты ЖКУ за март.

Также Гладков отметил, что власти будут убеждать жителей обстреливаемых районов Белгородской области уехать.