RT в Telegram
Подпишись

Кенгуру Гранди погибла в Белгородском зоопарке в результате обстрела

Короткая ссылка
Ручная кенгуру Беннетта по кличке Гранди погибла в Белгородском зоопарке во время обстрела.
Кенгуру Гранди погибла в Белгородском зоопарке в результате обстрела
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается на официальной странице зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

«При обстреле погибла Гранди, наша ручная кенгуру Беннетта», — заявили в учреждении.

Отмечается, что экзотариум и вольер кенгуру получили повреждения от кассетных осколков. Сама Гранди в момент обстрела была на улице.

Кенгуру Гранди перевезли в Белгород из Санкт-Петербурга осенью 2019 года. В 2022 году она впервые принесла потомство.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что из региона вывезут около 9 тыс. детей из-за обстрелов ВС Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить