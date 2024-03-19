Кенгуру Гранди погибла в Белгородском зоопарке в результате обстрела
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Об этом сообщается на официальной странице зоопарка в соцсети «ВКонтакте».
«При обстреле погибла Гранди, наша ручная кенгуру Беннетта», — заявили в учреждении.
Отмечается, что экзотариум и вольер кенгуру получили повреждения от кассетных осколков. Сама Гранди в момент обстрела была на улице.
Кенгуру Гранди перевезли в Белгород из Санкт-Петербурга осенью 2019 года. В 2022 году она впервые принесла потомство.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что из региона вывезут около 9 тыс. детей из-за обстрелов ВС Украины.