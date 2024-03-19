RT в Telegram
Подпишись

Платёжная система Армении сообщила НСПК о прекращении работы с картами МИР

Короткая ссылка
Платёжная система Армении официально уведомила Национальную систему платёжных карт (НСПК) о прекращении взаимодействия с 30 марта с банками — участниками системы обслуживания карт МИР.
Платёжная система Армении сообщила НСПК о прекращении работы с картами МИР
  • РИА Новости

Как сообщили ТАСС в пресс-службе НСПК, с российскими картами в республике продолжит работать банк «ВТБ Армения», который обслуживает карты МИР в своей инфраструктуре в полном объёме.

В НСПК добавили, что держатели карт МИР любых российских банков по-прежнему могут воспользоваться ключевыми сервисами в инфраструктуре «ВТБ Армения».

Ранее в НСПК сообщили, что платёжная система МИР не ограничивает работу с банками в Армении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить