Платёжная система Армении сообщила НСПК о прекращении работы с картами МИР

Платёжная система Армении официально уведомила Национальную систему платёжных карт (НСПК) о прекращении взаимодействия с 30 марта с банками — участниками системы обслуживания карт МИР.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе НСПК, с российскими картами в республике продолжит работать банк «ВТБ Армения», который обслуживает карты МИР в своей инфраструктуре в полном объёме.

В НСПК добавили, что держатели карт МИР любых российских банков по-прежнему могут воспользоваться ключевыми сервисами в инфраструктуре «ВТБ Армения».

Ранее в НСПК сообщили, что платёжная система МИР не ограничивает работу с банками в Армении.