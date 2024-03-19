Платёжная система Армении сообщила НСПК о прекращении работы с картами МИР
- РИА Новости
Как сообщили ТАСС в пресс-службе НСПК, с российскими картами в республике продолжит работать банк «ВТБ Армения», который обслуживает карты МИР в своей инфраструктуре в полном объёме.
В НСПК добавили, что держатели карт МИР любых российских банков по-прежнему могут воспользоваться ключевыми сервисами в инфраструктуре «ВТБ Армения».
Ранее в НСПК сообщили, что платёжная система МИР не ограничивает работу с банками в Армении.