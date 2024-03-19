НСПК: платёжная система МИР не ограничивает работу с банками в Армении
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной системы платёжных карт (НСПК).
«Платёжная система МИР на своей стороне не ограничивает работу с зарубежными партнёрами», — сказано в заявлении.
При этом отмечается, что решение о приёме карт МИР в сети своих устройств банки других стран принимают самостоятельно.
Как ранее сообщали в РБК со ссылкой на источник, карты российской платёжной системы МИР перестанут работать в банкоматах большинства банков Армении с 30 марта, за исключением «дочки» российского ВТБ — банка «ВТБ Армения».