НСПК: платёжная система МИР не ограничивает работу с банками в Армении

Платёжная система МИР не ограничивает работу с банками в Армении.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной системы платёжных карт (НСПК).

«Платёжная система МИР на своей стороне не ограничивает работу с зарубежными партнёрами», — сказано в заявлении.

При этом отмечается, что решение о приёме карт МИР в сети своих устройств банки других стран принимают самостоятельно.

Как ранее сообщали в РБК со ссылкой на источник, карты российской платёжной системы МИР перестанут работать в банкоматах большинства банков Армении с 30 марта, за исключением «дочки» российского ВТБ — банка «ВТБ Армения».