РБК: карты МИР перестанут работать в банкоматах большинства банков Армении с 30 марта
Об этом пишет РБК.
«С 30 марта пользователям станут недоступны безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах других банков в республике», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что инфраструктура банка «ВТБ Армения» продолжит работать с российскими картами.
«На работе карт «ВТБ Армения» это никак не отразится», — добавили в издании.
Ранее США ввели санкции против оператора платёжной системы МИР.
Также глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул обратилась к властям России с просьбой позволить жителям удалённо открывать счета для карт платёжной системы МИР, куда могли бы начисляться надбавки пенсионерам, врачам, учителям и полицейским.