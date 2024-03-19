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РБК: карты МИР перестанут работать в банкоматах большинства банков Армении с 30 марта

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Карты российской платёжной системы МИР перестанут работать в банкоматах большинства банков Армении с 30 марта, за исключением «дочки» российского ВТБ — банка «ВТБ Армения».

Об этом пишет РБК.

«С 30 марта пользователям станут недоступны безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах других банков в республике», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что инфраструктура банка «ВТБ Армения» продолжит работать с российскими картами.

«На работе карт «ВТБ Армения» это никак не отразится», — добавили в издании.

Ранее США ввели санкции против оператора платёжной системы МИР.

Также глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул обратилась к властям России с просьбой позволить жителям удалённо открывать счета для карт платёжной системы МИР, куда могли бы начисляться надбавки пенсионерам, врачам, учителям и полицейским.

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