МО: ВС России уничтожили пункт дислокации ДРГ ВСУ у границ Курской области
- РИА Новости
«Удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — сказано в заявлении.
В ведомстве добавили, что пункт дислокации группы располагался в населённом пункте Рыжевка Сумской области Украины.
18 марта российский дрон нанёс удар по украинской группе диверсантов в Сумской области, которая планировала выдвинуться к границе России. Противник потерял до восьми человек убитыми и ранеными.