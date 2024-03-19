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МО: ВС России уничтожили пункт дислокации ДРГ ВСУ у границ Курской области

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Российские военные уничтожили пункт дислокации ДРГ ВС Украины у границ Курской области ударами планирующих бомб, заявили в Минобороны России.
МО: ВС России уничтожили пункт дислокации ДРГ ВСУ у границ Курской области
  • РИА Новости

«Удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — сказано в заявлении.

В ведомстве добавили, что пункт дислокации группы располагался в населённом пункте Рыжевка Сумской области Украины.

18 марта российский дрон нанёс удар по украинской группе диверсантов в Сумской области, которая планировала выдвинуться к границе России. Противник потерял до восьми человек убитыми и ранеными.

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