МО: ВС России уничтожили пункт дислокации ДРГ ВСУ у границ Курской области

Российские военные уничтожили пункт дислокации ДРГ ВС Украины у границ Курской области ударами планирующих бомб, заявили в Минобороны России.

«Удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — сказано в заявлении.

В ведомстве добавили, что пункт дислокации группы располагался в населённом пункте Рыжевка Сумской области Украины.

18 марта российский дрон нанёс удар по украинской группе диверсантов в Сумской области, которая планировала выдвинуться к границе России. Противник потерял до восьми человек убитыми и ранеными.