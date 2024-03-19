Приходько: суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО обнаружены в посёлке Зайцево
- РИА Новости
«На территории посёлка выявлены суббоеприпасы ВФУ типа «колокольчик», — написал он в Telegram.
По словам Приходько, в результате обстрела ВСУ посёлка Зайцево повреждено домостроение и легковой автомобиль.
Он также предупредил жителей Горловки, что при обнаружении подобного боеприпаса ни в коем случае нельзя его трогать и поднимать.
18 марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели подростка и ранении ещё двух мирных жителей при атаке со стороны ВСУ.