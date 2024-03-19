RT в Telegram
Подпишись

Приходько: суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО обнаружены в посёлке Зайцево

Короткая ссылка
Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО обнаружили в посёлке Зайцево в Донецкой Народной Республике.
Приходько: суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО обнаружены в посёлке Зайцево
  • РИА Новости

«На территории посёлка выявлены суббоеприпасы ВФУ типа «колокольчик», — написал он в Telegram.

По словам Приходько, в результате обстрела ВСУ посёлка Зайцево повреждено домостроение и легковой автомобиль.

Он также предупредил жителей Горловки, что при обнаружении подобного боеприпаса ни в коем случае нельзя его трогать и поднимать.

18 марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели подростка и ранении ещё двух мирных жителей при атаке со стороны ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить