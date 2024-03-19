RT в Telegram
Подпишись

Украинский пленный: медкомиссия в ВСУ проходит две минуты, пожаловаться нельзя

Короткая ссылка
Украинский военнопленный рассказал, что медицинская комиссия при мобилизации в Вооружённые силы Украины проходит в течение двух минут, пожаловаться на здоровье не представляется возможным.
Украинский пленный: медкомиссия в ВСУ проходит две минуты, пожаловаться нельзя
  • Gettyimages.ru
  • © Olena_Z

Его слова приводит Министерство обороны России.

«Две-три минуты, и всё пройдено, там особо никто не прислушивался, даже пожаловаться на болячки практически шансов не было», — рассказал военный.

Он добавил, что сотрудники проводят медкомиссию поверхностно. По его словам, хватает «наличия рук и ног», чтобы бойца признали годным к службе.

Ранее сообщалось, что сотрудники военкомата во Львове задержали местного волонтёра без вручения повестки и затолкали его в микроавтобус.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить