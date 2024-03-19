Украинский пленный: медкомиссия в ВСУ проходит две минуты, пожаловаться нельзя

Украинский военнопленный рассказал, что медицинская комиссия при мобилизации в Вооружённые силы Украины проходит в течение двух минут, пожаловаться на здоровье не представляется возможным.

Его слова приводит Министерство обороны России.

«Две-три минуты, и всё пройдено, там особо никто не прислушивался, даже пожаловаться на болячки практически шансов не было», — рассказал военный.

Он добавил, что сотрудники проводят медкомиссию поверхностно. По его словам, хватает «наличия рук и ног», чтобы бойца признали годным к службе.

Ранее сообщалось, что сотрудники военкомата во Львове задержали местного волонтёра без вручения повестки и затолкали его в микроавтобус.