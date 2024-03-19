Украинский пленный: медкомиссия в ВСУ проходит две минуты, пожаловаться нельзя
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Его слова приводит Министерство обороны России.
«Две-три минуты, и всё пройдено, там особо никто не прислушивался, даже пожаловаться на болячки практически шансов не было», — рассказал военный.
Он добавил, что сотрудники проводят медкомиссию поверхностно. По его словам, хватает «наличия рук и ног», чтобы бойца признали годным к службе.
Ранее сообщалось, что сотрудники военкомата во Львове задержали местного волонтёра без вручения повестки и затолкали его в микроавтобус.