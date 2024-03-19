Военный ВС России рассказал, как спас целый батальон через спутник
- РИА Новости
Слова военного приводятся в Telegram-канале Министерства обороны России.
Насыров рассказал, что оперативно восстановил связь в новой позиции в критический момент, когда по посёлку Таволжанка вёлся обстрел. Военному удалось развернуть спутниковый комплект связи и связаться с сослуживцами.
«Была передислокация. Часа не прошло, как мы приехали, и начался обстрел. Ну пришлось попотеть. Мы запросили поддержку и подавили противника», — добавил он.
Насырова наградили медалью Жукова и медалью «За воинскую доблесть» II степени.
Ранее глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил, что старшему лейтенанту Чалыму Чулдум-оолу, который уничтожил колонну украинских военных, присвоено звание Героя России.