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Военный ВС России рассказал, как спас целый батальон через спутник

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Военнослужащий Вооружённых сил России Джабраил Насыров рассказал, как применил в зоне специальной военной операции полученные в университете знания и спас целый батальон при помощи спутниковой связи.
Военный ВС России рассказал, как спас целый батальон через спутник
  • РИА Новости

Слова военного приводятся в Telegram-канале Министерства обороны России.

Насыров рассказал, что оперативно восстановил связь в новой позиции в критический момент, когда по посёлку Таволжанка вёлся обстрел. Военному удалось развернуть спутниковый комплект связи и связаться с сослуживцами.

«Была передислокация. Часа не прошло, как мы приехали, и начался обстрел. Ну пришлось попотеть. Мы запросили поддержку и подавили противника», — добавил он.

Насырова наградили медалью Жукова и медалью «За воинскую доблесть» II степени. 

Ранее глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил, что старшему лейтенанту Чалыму Чулдум-оолу, который уничтожил колонну украинских военных, присвоено звание Героя России.

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