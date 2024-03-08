Звание Героя России присвоили бойцу из Тувы, уничтожившему колонну ВСУ

Глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил, что старшему лейтенанту Чалыму Чулдум-оолу, который уничтожил колонну украинских военных, присвоено звание Героя России.

«У Тувы ещё один герой! Старший лейтенант Чалым Сюндюпович Чулдум-оол из 55-й гвардейской бригады. Спасибо верховному главнокомандующему за решение!» — написал он в Telegram.

В приложенном к публикации описании подвига говорится, что военный одним из первых выявил колонну из пяти автомобилей противника и уничтожил две машины выстрелами из гранатомёта.

Затем боец грамотно организовал действия своих подчинённых и разбил отряд ВСУ, лично из стрелкового оружия ликвидировал порядка 10 украинских солдат.

Ранее замкомандующего 8-й армией генерала-майора Владимира Фролова удостоили звания Героя России посмертно.