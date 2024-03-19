Рогов: российские войска улучшили позиции в центре села Работино

ВС России улучшили позиции в центре села Работино на запорожской линии фронта, заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Наши войска, продвигаясь вперёд, улучшили позиции в центре Работина. Ожесточённые бои продолжаются», — передаёт его слова РИА Новости.

Рогов добавил, что за последние сутки отбито несколько атак ВСУ в Работине и его окрестностях.

Ранее издание Forbes писало, что Вооружённые силы Украины на фоне нехватки живой силы были вынуждены отправить в район населённого пункта Работино одно плохо оснащённое подразделение.

29 февраля в Минобороны России сообщили, что подразделения Вооружённых сил России закрепились на опорных пунктах в посёлке Работино.