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Рогов: российские войска улучшили позиции в центре села Работино

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ВС России улучшили позиции в центре села Работино на запорожской линии фронта, заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов: российские войска улучшили позиции в центре села Работино
  • РИА Новости

«Наши войска, продвигаясь вперёд, улучшили позиции в центре Работина. Ожесточённые бои продолжаются», — передаёт его слова РИА Новости.

Рогов добавил, что за последние сутки отбито несколько атак ВСУ в Работине и его окрестностях.

Ранее издание Forbes писало, что Вооружённые силы Украины на фоне нехватки живой силы были вынуждены отправить в район населённого пункта Работино одно плохо оснащённое подразделение.

29 февраля в Минобороны России сообщили, что подразделения Вооружённых сил России закрепились на опорных пунктах в посёлке Работино.

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