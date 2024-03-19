Рогов: российские войска улучшили позиции в центре села Работино
- РИА Новости
«Наши войска, продвигаясь вперёд, улучшили позиции в центре Работина. Ожесточённые бои продолжаются», — передаёт его слова РИА Новости.
Рогов добавил, что за последние сутки отбито несколько атак ВСУ в Работине и его окрестностях.
Ранее издание Forbes писало, что Вооружённые силы Украины на фоне нехватки живой силы были вынуждены отправить в район населённого пункта Работино одно плохо оснащённое подразделение.
29 февраля в Минобороны России сообщили, что подразделения Вооружённых сил России закрепились на опорных пунктах в посёлке Работино.