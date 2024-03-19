Марочко: базу наёмников, готовивших теракты в Белгородской области, уничтожили у Волчанска
Об этом, как информирует РИА Новости, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Также, по его словам, в районах населённых пунктов Уды и Казачья Лопань были выявлены и уничтожены места скопления вооружения, военной техники и личного состава украинских боевиков.
Ранее около 100 наёмников ВСУ были уничтожены при ударе по санаторию в Одессе.
Также сообщалось, что ВС России за время СВО уничтожили 147 французских наёмников на Украине.