Под Волчанском российской артиллерией была уничтожена база наёмников, которых украинские спецслужбы готовили для совершения терактов в Белгородской области.

Об этом, как информирует РИА Новости, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Также, по его словам, в районах населённых пунктов Уды и Казачья Лопань были выявлены и уничтожены места скопления вооружения, военной техники и личного состава украинских боевиков.

Ранее около 100 наёмников ВСУ были уничтожены при ударе по санаторию в Одессе.

Также сообщалось, что ВС России за время СВО уничтожили 147 французских наёмников на Украине.