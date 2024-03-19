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РИА Новости: расчёт «Бук-М1» сбил на Авдеевском направлении ударный вертолёт ВСУ

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Расчёт ЗРК «Бук-М1» группировки войск «Юг» сбил ударный украинский вертолёт на Артёмовском направлении.

Об этом сообщил командир дивизиона зенитной батареи с позывным «Тихий».

По его словам, цель была уничтожена на расстоянии примерно 7-8 км от линии боевого соприкосновения. 

«Мы спокойно «взяли» её, сопровождали её порядка 10 км, уже знали, что она идёт, идёт на нас — и как только вошла в зону поражения — уничтожили», — цитирует военного РИА Новости.

Ранее уссурийские десантники уничтожили под Артёмовском гексакоптер «Баба Яга» ВСУ.

Также расчёты БПЛА уничтожили наблюдательные пункты ВСУ на правом берегу Днепра.

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