Расчёт ЗРК «Бук-М1» группировки войск «Юг» сбил ударный украинский вертолёт на Артёмовском направлении.

Об этом сообщил командир дивизиона зенитной батареи с позывным «Тихий».

По его словам, цель была уничтожена на расстоянии примерно 7-8 км от линии боевого соприкосновения.

«Мы спокойно «взяли» её, сопровождали её порядка 10 км, уже знали, что она идёт, идёт на нас — и как только вошла в зону поражения — уничтожили», — цитирует военного РИА Новости.

Ранее уссурийские десантники уничтожили под Артёмовском гексакоптер «Баба Яга» ВСУ.

Также расчёты БПЛА уничтожили наблюдательные пункты ВСУ на правом берегу Днепра.