РИА Новости: расчёт «Бук-М1» сбил на Авдеевском направлении ударный вертолёт ВСУ
Об этом сообщил командир дивизиона зенитной батареи с позывным «Тихий».
По его словам, цель была уничтожена на расстоянии примерно 7-8 км от линии боевого соприкосновения.
«Мы спокойно «взяли» её, сопровождали её порядка 10 км, уже знали, что она идёт, идёт на нас — и как только вошла в зону поражения — уничтожили», — цитирует военного РИА Новости.
Ранее уссурийские десантники уничтожили под Артёмовском гексакоптер «Баба Яга» ВСУ.
Также расчёты БПЛА уничтожили наблюдательные пункты ВСУ на правом берегу Днепра.