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Расчёты БПЛА уничтожили наблюдательные пункты ВСУ на правом берегу Днепра

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Расчёты беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Днепр» выявили и уничтожили наблюдательные пункты противника на правом берегу Днепра.

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, один наблюдательный пункт ВСУ был выявлен в заброшенном доме.

Затем, производя дораздвеку с воздуха, российские бойцы выявили ещё один наблюдательный пункт противника, находящийся в гараже.

«Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание в наблюдательный пункт украинских боевиков», — заявили в министерстве.

Ранее войска России отразили две контратаки 1-й президентской бригады Украины в ДНР.

Также ЗРК «Тор-М1» прикрыл наступление подразделений ВС России на Авдеевском направлении.

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