Расчёты БПЛА уничтожили наблюдательные пункты ВСУ на правом берегу Днепра
Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, один наблюдательный пункт ВСУ был выявлен в заброшенном доме.
Затем, производя дораздвеку с воздуха, российские бойцы выявили ещё один наблюдательный пункт противника, находящийся в гараже.
«Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание в наблюдательный пункт украинских боевиков», — заявили в министерстве.
Ранее войска России отразили две контратаки 1-й президентской бригады Украины в ДНР.
Также ЗРК «Тор-М1» прикрыл наступление подразделений ВС России на Авдеевском направлении.