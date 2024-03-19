Войска России отразили две контратаки 1-й президентской бригады Украины в ДНР
Об этом как информирует ТАСС, заявил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
Отмечается, что в течение суток на направлении были уничтожены свыше 130 военнослужащих противника.
Кроме того, были ликвидированы танк, два бронетранспортёра, четыре единицы автомобильной техники, восемь БПЛА и станция радиоэлектронной разведки.
Ранее на Авдеевском направлении ВС России улучшили положение по переднему краю.
Также ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА и два склада боеприпасов ВСУ.