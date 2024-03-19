RT в Telegram
Подпишись

Войска России отразили две контратаки 1-й президентской бригады Украины в ДНР

Короткая ссылка
Подразделения группировки войск «Восток» отразили две контратаки 1-й президентской бригады Украины на Южно-Донецком направлении.

Об этом как информирует ТАСС, заявил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

Отмечается, что в течение суток на направлении были уничтожены свыше 130 военнослужащих противника.

Кроме того, были ликвидированы танк, два бронетранспортёра, четыре единицы автомобильной техники, восемь БПЛА и станция радиоэлектронной разведки.

Ранее на Авдеевском направлении ВС России улучшили положение по переднему краю.

Также ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА и два склада боеприпасов ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить