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Гагин: под Марьинкой сдались в плен почти два десятка украинских солдат

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Почти два десятка военнослужащих 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ сдались в плен подразделениям Южной группировки войск ВС России в районе села Георгиевка под Марьинкой.

Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.

«Всего 18 человек. Сдались при попытке ротировать сослуживцев. Оказались в ловушке», — цитирует его ТАСС.

Ранее Гагин заявил, что санитарная зона нужна не менее чем на 250 км вглубь Украины.

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