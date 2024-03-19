Гагин: под Марьинкой сдались в плен почти два десятка украинских солдат
Почти два десятка военнослужащих 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ сдались в плен подразделениям Южной группировки войск ВС России в районе села Георгиевка под Марьинкой.
Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.
«Всего 18 человек. Сдались при попытке ротировать сослуживцев. Оказались в ловушке», — цитирует его ТАСС.
Ранее Гагин заявил, что санитарная зона нужна не менее чем на 250 км вглубь Украины.
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