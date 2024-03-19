Гагин: под Марьинкой сдались в плен почти два десятка украинских солдат

Почти два десятка военнослужащих 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ сдались в плен подразделениям Южной группировки войск ВС России в районе села Георгиевка под Марьинкой.

Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин. «Всего 18 человек. Сдались при попытке ротировать сослуживцев. Оказались в ловушке», — цитирует его ТАСС. Ранее Гагин заявил, что санитарная зона нужна не менее чем на 250 км вглубь Украины.