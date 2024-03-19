Гагин: санитарная зона нужна не менее чем на 250 километров вглубь Украины

Украинские войска, если обстрелы российской территории продолжатся, придётся отодвинуть вглубь Украины не менее чем на 250 км, что станет санитарной зоной.

Об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, отсчёт пойдёт от границ новых регионов. «Как минимум на такое расстояние мы должны обезопасить свои границы от вероятных ударов противника», — цитирует Гагина РИА Новости. Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что пределы возможного установления санитарной зоны на Украине будут зависеть от дальнобойности оружия, которое используют украинские вооружённые силы.