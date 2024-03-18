Пушилин: пределы санитарной зоны будут зависеть от дальнобойности оружия ВСУ

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что пределы возможного установления санитарной зоны на Украине будут зависеть от дальнобойности оружия, которое используют украинские вооружённые силы.

Такое мнение Пушилин высказал в эфире телеканала «Россия 24».

Он напомнил, что согласно Конституции России территория ДНР проходит по административным границам бывшей Донецкой области. Таким образом, добавил Пушилин, санитарную зону необходимо установить на территории Днепропетровской области.

«Но опять же с учётом того вооружения, которое будет на тот момент у противника, с учётом дальности», — резюмировал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в случае установления Россией санитарной зоны на Украине её будет сложно преодолеть средствам поражения, находящимся на вооружении у украинской армии.