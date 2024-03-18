Женщина и мужчина получили ранения из-за новой атаки ВСУ на Белгородскую область

Женщина получила осколочное ранение грудной клетки из-за нового обстрела ВСУ в Белгородской области, другой пострадавший — мужчина с ранениями, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Сейчас им оказывают медпомощь.

После воздушной атаки в Белгороде различные повреждения выявлены в шести квартирах.

«Оперативные службы работают на местах. Подомовой обход продолжается. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется», — сказал Гладков.

18 марта в селе Никольском два человека погибли, ещё четверо получили ранения после воздушной атаки Вооружённых сил Украины. Снаряд ВСУ попал в частный жилой дом, 17-летний юноша и мужчина от полученных ранений скончались на месте.