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Женщина и мужчина получили ранения из-за новой атаки ВСУ на Белгородскую область

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Женщина получила осколочное ранение грудной клетки из-за нового обстрела ВСУ в Белгородской области, другой пострадавший — мужчина с ранениями, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Сейчас им оказывают медпомощь.
Женщина и мужчина получили ранения из-за новой атаки ВСУ на Белгородскую область
  • РИА Новости

После воздушной атаки в Белгороде различные повреждения выявлены в шести квартирах. 

«Оперативные службы работают на местах. Подомовой обход продолжается. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется», — сказал Гладков.

18 марта в селе Никольском два человека погибли, ещё четверо получили ранения после воздушной атаки Вооружённых сил Украины. Снаряд ВСУ попал в частный жилой дом, 17-летний юноша и мужчина от полученных ранений скончались на месте.

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