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Минобороны: силы ПВО уничтожили 11 реактивных снарядов в Белгородской области

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Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 11 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) Вооружённых сил Украины над территорией Белгородской области.
Минобороны: силы ПВО уничтожили 11 реактивных снарядов в Белгородской области
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, ВС России пресекли попытку атаки киевского режима с 11:30 по 11:45 мск.

«Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожены в воздухе восемь реактивных снарядов РСЗО Vampire, два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и один реактивный снаряд РСЗО «Град», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в селе Никольском два человека погибли, ещё четверо получили ранения после воздушной атаки ВСУ в Белгородском районе.

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