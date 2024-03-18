Минобороны: силы ПВО уничтожили 11 реактивных снарядов в Белгородской области

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 11 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) Вооружённых сил Украины над территорией Белгородской области.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, ВС России пресекли попытку атаки киевского режима с 11:30 по 11:45 мск.

«Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожены в воздухе восемь реактивных снарядов РСЗО Vampire, два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и один реактивный снаряд РСЗО «Град», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в селе Никольском два человека погибли, ещё четверо получили ранения после воздушной атаки ВСУ в Белгородском районе.