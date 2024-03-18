Минобороны: силы ПВО уничтожили 11 реактивных снарядов в Белгородской области
- РИА Новости
Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, ВС России пресекли попытку атаки киевского режима с 11:30 по 11:45 мск.
«Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожены в воздухе восемь реактивных снарядов РСЗО Vampire, два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и один реактивный снаряд РСЗО «Град», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в селе Никольском два человека погибли, ещё четверо получили ранения после воздушной атаки ВСУ в Белгородском районе.