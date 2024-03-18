Воздушную тревогу объявили в двух регионах Украины
Сирены воздушной тревоги активировали в двух регионах Украины. На это указывают данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
- AP
Согласно этим данным, воздушную тревогу объявили в Сумской и Харьковской областях на северо-востоке Украины.
Ранее сообщалось о повреждении припортовой инфраструктуры на подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области.
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