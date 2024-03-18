Воздушную тревогу объявили в двух регионах Украины

Сирены воздушной тревоги активировали в двух регионах Украины. На это указывают данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

AP

Согласно этим данным, воздушную тревогу объявили в Сумской и Харьковской областях на северо-востоке Украины. Ранее сообщалось о повреждении припортовой инфраструктуры на подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области.