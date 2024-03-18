В Херсоне сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры

Припортовая инфраструктура повреждена на части Херсонской области, находящейся под контролем украинской армии. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

AFP

В опубликованном им в личном Telegram-канале сообщении указывается, что повреждения также получило автосервисное предприятие. Ранее украинский телеканал «Общественное» проинформировал о взрывах в подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне.