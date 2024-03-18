Антонов: Киев использует ЗРК Patriot, вероятно, при участии США
Об этом пишет ТАСС.
«ЗРК Patriot, почитайте любые газеты, там написано: 80—90 человек — расчёт. Вопрос: вы такие добрые, что просто отдаёте (Киеву. — RT) эту систему для пользования, и там нет никакого офицера, который будет управлять этой системой?» — сказал он.
Антонов добавил, что с большей долей вероятности может говорить о присутствии на Украине экспертов США.
16 марта в Минобороны России сообщили, что три американских комплекса ПВО Patriot были уничтожены за последнюю неделю российскими разведывательно-ударными системами.