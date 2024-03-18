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Антонов: Киев использует ЗРК Patriot, вероятно, при участии США

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Украинские войска используют ЗРК Patriot, вероятно, при участии американцев, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Об этом пишет ТАСС.

«ЗРК Patriot, почитайте любые газеты, там написано: 80—90 человек — расчёт. Вопрос: вы такие добрые, что просто отдаёте (Киеву. — RT) эту систему для пользования, и там нет никакого офицера, который будет управлять этой системой?» — сказал он.

Антонов добавил, что с большей долей вероятности может говорить о присутствии на Украине экспертов США.

16 марта в Минобороны России сообщили, что три американских комплекса ПВО Patriot были уничтожены за последнюю неделю российскими разведывательно-ударными системами.

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