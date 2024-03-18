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Генерал Кривонос: авиабомбы России доводят солдат ВСУ до психических проблем

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Удары авиации ВС России управляемыми авиабомбами и работа артиллерии приводят украинских военнослужащих в ужас, заявил отставной генерал Украины Сергей Кривонос.

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу «Прямой».

По его словам, военнослужащие, долгое время воевавшие и прошедшие горячие точки, говорят, что артиллерия ВС России постоянно наносит сильные удары и активно использует корректируемые авиабомбы.

«Вот то, о чём они говорят, и то, что реально доводит людей до таких, знаете, в определённых моментах психических проблем», — рассказал Кривонос.

Ранее киевский политик Игорь Лапин заявил о проблемах у украинских войск из-за планирующих авиабомб ВС России.

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