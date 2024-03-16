Киевский политик Лапин заявил о проблемах ВСУ из-за планирующих авиабомб России
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По его словам, российская сторона освоила производство планирующих авиабомб, которые превосходят предыдущие виды вооружения по тактико-техническим характеристикам и могут уничтожать укреплённые районы.
«Это очень плохая история, потому что авиационная бомба — это авиационная бомба. Их у россиян немерено», — цитирует его РИА Новости.
Лапин также добавил, что российская промышленность не будет стоять на месте.
Ранее газета The Washington Post писала, что авиабомбы, применяемые Вооружёнными силами России в зоне СВО, ровняют с землёй укреплённые позиции украинских войск.