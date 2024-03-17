Журналист Die Welt Штеффен Шварцкопф удивился, когда увидел большое количество уничтоженной военной техники ВСУ, поставленной странами Запада.

Репортёр посетил линию фронта, где нашёл «сожжённые и уничтоженные машины повсюду».

«Многие из них немецкого производства и американского. Можно увидеть остатки бронемашины Bradley», — говорит Шварцкопф.

В репортаже также подчёркивается, что украинским войскам создают проблемы дроны, запускаемые армией России.

Как писал журнал Forbes, эффективная работа беспилотников и артиллерии Вооружённых сил России делает опасным нахождение ВСУ в радиусе 50 миль (80,4 км. — RT) от передовой.