RT в Telegram
Подпишись

Журналиста Шварцкопфа удивила сожжённая натовская техника ВСУ на линии фронта

Короткая ссылка
Журналист Die Welt Штеффен Шварцкопф удивился, когда увидел большое количество уничтоженной военной техники ВСУ, поставленной странами Запада.
Журналиста Шварцкопфа удивила сожжённая натовская техника ВСУ на линии фронта
  • РИА Новости

Репортёр посетил линию фронта, где нашёл «сожжённые и уничтоженные машины повсюду».

«Многие из них немецкого производства и американского. Можно увидеть остатки бронемашины Bradley», — говорит Шварцкопф.

В репортаже также подчёркивается, что украинским войскам создают проблемы дроны, запускаемые армией России.

Как писал журнал Forbes, эффективная работа беспилотников и артиллерии Вооружённых сил России делает опасным нахождение ВСУ в радиусе 50 миль (80,4 км. — RT) от передовой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить