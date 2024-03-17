Журналиста Шварцкопфа удивила сожжённая натовская техника ВСУ на линии фронта
- РИА Новости
Репортёр посетил линию фронта, где нашёл «сожжённые и уничтоженные машины повсюду».
«Многие из них немецкого производства и американского. Можно увидеть остатки бронемашины Bradley», — говорит Шварцкопф.
В репортаже также подчёркивается, что украинским войскам создают проблемы дроны, запускаемые армией России.
Как писал журнал Forbes, эффективная работа беспилотников и артиллерии Вооружённых сил России делает опасным нахождение ВСУ в радиусе 50 миль (80,4 км. — RT) от передовой.