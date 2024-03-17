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Последствия прилётов снарядов ВСУ в Белгороде попали на видео

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Местный житель показал последствия очередного удара войск Украины по Белгороду. Осколками изрешетило в том числе ворота и гараж, а также зацепило машину.

«Тут не успеешь испугаться... Мы уже как-то немножко привыкли к этому», — говорит мужчина на видео, которое публикует RT.

На других кадрах экстренные службы достают снаряд из асфальта.

На видео попали руины дома, где из-за прилёта снаряда ВСУ погибла 16-летняя девушка.

Также в Белгороде из-за очередного обстрела со стороны Украины погиб мужчина, который находился на парковке. Он скончался до приезда скорой помощи, ещё 11 человек получили ранения.

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