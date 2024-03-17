RT в Telegram
Подпишись

Экс-дипломат Фриман: смена власти на Украине спасёт страну от краха

Короткая ссылка
Бывший американский дипломат Час Фриман заявил, что смена киевского режима поможет Украине избежать коллапса.
Экс-дипломат Фриман: смена власти на Украине спасёт страну от краха
  • AP

«Если стоит вопрос возможности спасения Украины от полного разрушения, то ответ таков: необходима смена правительства в Киеве или фундаментальное изменение политики», — высказал он своё мнение в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

Дипломат добавил, что Киев выбрал неправильную стратегию, когда отказался от дипломатического урегулирования конфликта. По словам Фримана, украинские власти лишь ухудшают свои позиции в будущем переговорном процессе.

Ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что с каждым днём ситуация для Украины становится всё сложнее.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить