Бывший американский дипломат Час Фриман заявил, что смена киевского режима поможет Украине избежать коллапса.

«Если стоит вопрос возможности спасения Украины от полного разрушения, то ответ таков: необходима смена правительства в Киеве или фундаментальное изменение политики», — высказал он своё мнение в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

Дипломат добавил, что Киев выбрал неправильную стратегию, когда отказался от дипломатического урегулирования конфликта. По словам Фримана, украинские власти лишь ухудшают свои позиции в будущем переговорном процессе.

Ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что с каждым днём ситуация для Украины становится всё сложнее.