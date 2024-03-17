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Депутат Рады назвал неудачной встречу Зеленского с его партией «Слуга народа»

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Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что последняя встреча Владимира Зеленского с его партией «Слуга народа» прошла неудачно.
Депутат Рады назвал неудачной встречу Зеленского с его партией «Слуга народа»
  • РИА Новости

В эфире Radio NV он отметил, что глава киевского режима впервые за два года встретился с собственной фракцией, а после этого у её членов пропало желание работать и голосовать.

По словам депутата, встреча прошла неудачно из-за того, как Зеленский разговаривал с партией.

«Несколько раз в этом разговоре он, обращаясь к ним, говорил «ваша команда», подчёркнуто дистанцируясь от них. Они это тоже ощутили. И это, мягко говоря, не улучшило их настроение», — приводит РИА Новости слова Гончаренко.

Ранее боксёр Владимир Кличко не исключил, что Зеленского могут сместить с его должности.

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