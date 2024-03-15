Боксёр Кличко не исключил, что Зеленского могут сместить

Боксёр Владимир Кличко не исключил, что Владимира Зеленского могут сместить с его должности.

Такое мнение Кличко высказал в интервью изданию Focus.

«Если в военное время можно сменять главнокомандующего вооружёнными силами, то то же самое можно сделать и с президентом, верно?» — сказал он.

Кличко выразил сожаления по поводу отставки главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного и его возможного назначения послом в Великобритании.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов высказал мнение, что Владимир Зеленский начал опасаться бунта среди военных и организовал зачистку в командном составе украинских войск.