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Боксёр Кличко не исключил, что Зеленского могут сместить

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Боксёр Владимир Кличко не исключил, что Владимира Зеленского могут сместить с его должности.
Боксёр Кличко не исключил, что Зеленского могут сместить
  • Gettyimages.ru
  • © Johannes Simon

Такое мнение Кличко высказал в интервью изданию Focus.

«Если в военное время можно сменять главнокомандующего вооружёнными силами, то то же самое можно сделать и с президентом, верно?» — сказал он.

Кличко выразил сожаления по поводу отставки главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного и его возможного назначения послом в Великобритании.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов высказал мнение, что Владимир Зеленский начал опасаться бунта среди военных и организовал зачистку в командном составе украинских войск.

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