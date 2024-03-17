Сбитый у границы России вертолёт ВСУ попал на видео

Министерство обороны России показало видео, на которое попал сбитый российскими войсками украинский вертолёт Ми-8, летевший в сторону Белгородской области.

Вертолёт направлялся в сторону населённого пункта Козинки.

Его сбили подразделения группировки войск прикрытия государственной границы России, он уничтожен в районе украинского населённого пункта Лукашовка.