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Сбитый у границы России вертолёт ВСУ попал на видео

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Министерство обороны России показало видео, на которое попал сбитый российскими войсками украинский вертолёт Ми-8, летевший в сторону Белгородской области.

Вертолёт направлялся в сторону населённого пункта Козинки.

Его сбили подразделения группировки войск прикрытия государственной границы России, он уничтожен в районе украинского населённого пункта Лукашовка.

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