RT показал, как артиллеристы группировки «Восток» используют САУ «Гиацинт-С»
- РИА Новости
Кадры сняты в районе Новомихайловки в Донецкой Народной Республике.
Военные рассказали спецкору, что ВСУ стали гораздо реже применять ствольную артиллерию, перейдя к новой тактике — атаке дронов.
Отмечается, что ВСУ ежедневно пытаются атаковать FPV-дронами как позиции ВС России, так и гражданские объекты в тылу.
Ранее RT опубликовал первую часть операции по разгрому ВСУ под Орловкой в ДНР от военкора Андрея Филатова.