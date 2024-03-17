RT показал, как артиллеристы группировки «Восток» используют САУ «Гиацинт-С»

Специальный корреспондент RT Александр Пискунов показал, как артиллеристы 305-й бригады группировки «Восток» Вооружённых сил России наносят удары по украинским войскам при помощи САУ «Гиацинт-С».

Кадры сняты в районе Новомихайловки в Донецкой Народной Республике.

Военные рассказали спецкору, что ВСУ стали гораздо реже применять ствольную артиллерию, перейдя к новой тактике — атаке дронов.

Отмечается, что ВСУ ежедневно пытаются атаковать FPV-дронами как позиции ВС России, так и гражданские объекты в тылу.

Ранее RT опубликовал первую часть операции по разгрому ВСУ под Орловкой в ДНР от военкора Андрея Филатова.