RT в Telegram
Подпишись

RT показал, как артиллеристы группировки «Восток» используют САУ «Гиацинт-С»

Короткая ссылка
Специальный корреспондент RT Александр Пискунов показал, как артиллеристы 305-й бригады группировки «Восток» Вооружённых сил России наносят удары по украинским войскам при помощи САУ «Гиацинт-С».
RT показал, как артиллеристы группировки «Восток» используют САУ «Гиацинт-С»
  • РИА Новости

Кадры сняты в районе Новомихайловки в Донецкой Народной Республике.

Военные рассказали спецкору, что ВСУ стали гораздо реже применять ствольную артиллерию, перейдя к новой тактике — атаке дронов.

Отмечается, что ВСУ ежедневно пытаются атаковать FPV-дронами как позиции ВС России, так и гражданские объекты в тылу.

Ранее RT опубликовал первую часть операции по разгрому ВСУ под Орловкой в ДНР от военкора Андрея Филатова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить