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Военкор Филатов показал первую часть операции по разгрому ВСУ под Орловкой

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RT публикует первую часть операции по разгрому ВСУ под Орловкой в ДНР от военкора Андрея Филатова.

После того как подразделения ВСУ были выдавлены из Авдеевки, 114-я бригада ВС России и соседние подразделения развили успех, на плечах отступающих украинских военных пошли вперёд, выбив противника из Ласточкина, и продвинулись дальше, в сторону Орловки.

Часть украинских военных, выдавленных оттуда, укрылись в лесу всего в 300 м от села. Для их уничтожения и прорубания коридора на Орловку выдвинулись две группы 114-й бригады. Первая, используя БМП, должна была подойти к занятым позициям и отвлекать силы и средства противника на себя.

Вторая группа штурмовиков под прикрытием дымов в это время смогла скрытно зайти в окопы ВСУ и навязать бой.

Через несколько минут боя отступившие из Ласточкина украинские военные, оборонявшие подступы к Орловке, поняли, что попали в ловушку, и стали спасаться бегством.

6 марта Андрей Филатов показал, как российские бойцы из 114-й бригады после освобождения Авдеевки не позволили ВСУ закрепиться на линии Петровское — Ласточкино — Северное, вместе с союзными подразделениями они зашли во фланг, разрезали оборону украинских войск и заставили большую группу противника бежать в открытом поле, где их уничтожили реактивной артиллерией.

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