Военкор Филатов показал, как ВС России нанесли удары по ВСУ в открытом поле
Как сообщил военкор RT Андрей Филатов, это позволило российским бойцам закрепиться на рубеже села Орловка.
«Там минимум 30 человек… Дай корректуру «Градам», — говорит один из российских военных за кадром, наблюдающий за движением противника.
Полная версия сюжета — скоро в Telegram-канале.
Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, после бегства ВСУ из авдеевского узла обороны российская группировка войск не позволила им закрепиться на рубеже Петровское — Ласточкино — Северное и продолжает теснить противника в западном направлении.