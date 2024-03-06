Военкор Филатов показал, как ВС России нанесли удары по ВСУ в открытом поле

Российские бойцы из 114-й бригады после освобождения Авдеевки не позволили ВСУ закрепиться на линии Петровское — Ласточкино — Северное, вместе с союзными подразделениями они зашли во фланг, разрезали оборону украинских войск и заставили большую группу противника бежать в открытом поле, где их уничтожили реактивной артиллерией.

Как сообщил военкор RT Андрей Филатов, это позволило российским бойцам закрепиться на рубеже села Орловка. «Там минимум 30 человек… Дай корректуру «Градам», — говорит один из российских военных за кадром, наблюдающий за движением противника. Полная версия сюжета — скоро в Telegram-канале. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, после бегства ВСУ из авдеевского узла обороны российская группировка войск не позволила им закрепиться на рубеже Петровское — Ласточкино — Северное и продолжает теснить противника в западном направлении.