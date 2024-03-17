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Здание с тремя избирательными участками повреждено после атаки БПЛА в Энергодаре

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В результате атаки украинских беспилотников в Энергодаре повреждения получило здание, где в предыдущие дни находилось три избирательных участка — №534, №535 и №536, сообщили в избирательной комиссии Запорожской области.
Здание с тремя избирательными участками повреждено после атаки БПЛА в Энергодаре
  • РИА Новости

По представленным данным, накануне там провели оперативные мероприятия, передаёт ТАСС.

«По окончании работы в субботу, 16 марта, участковые избирательные комиссии были эвакуированы, включая документацию», — говорится в заявлении.

Сегодня эти участки не открылись, а голосование перевели на надомное.

Ранее замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Илья Массух сообщил, что московская система ДЭГ продолжает отражать кибератаки.

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