Здание с тремя избирательными участками повреждено после атаки БПЛА в Энергодаре

В результате атаки украинских беспилотников в Энергодаре повреждения получило здание, где в предыдущие дни находилось три избирательных участка — №534, №535 и №536, сообщили в избирательной комиссии Запорожской области.

РИА Новости

По представленным данным, накануне там провели оперативные мероприятия, передаёт ТАСС. «По окончании работы в субботу, 16 марта, участковые избирательные комиссии были эвакуированы, включая документацию», — говорится в заявлении. Сегодня эти участки не открылись, а голосование перевели на надомное. Ранее замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Илья Массух сообщил, что московская система ДЭГ продолжает отражать кибератаки.