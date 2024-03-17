Здание с тремя избирательными участками повреждено после атаки БПЛА в Энергодаре
- РИА Новости
По представленным данным, накануне там провели оперативные мероприятия, передаёт ТАСС.
«По окончании работы в субботу, 16 марта, участковые избирательные комиссии были эвакуированы, включая документацию», — говорится в заявлении.
Сегодня эти участки не открылись, а голосование перевели на надомное.
Ранее замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Илья Массух сообщил, что московская система ДЭГ продолжает отражать кибератаки.