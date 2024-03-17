Штаб по наблюдению: московская система ДЭГ продолжает отражать кибератаки

Московская система ДЭГ работает штатно, несмотря на массовые кибератаки, заявил замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Илья Массух.

По его словам, атаки на систему ДЭГ продолжались всю ночь.

«Московскую систему электронного голосования продолжают атаковать различными способами, в том числе из-за рубежа и с помощью ботнет-сетей... Попытки продолжаются и сейчас, но система их отражает и работает корректно», — сообщил Массух.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что общая явка избирателей на выборы президента России с учётом дистанционного электронного голосования составила 61,37%.