RT в Telegram
Подпишись

Штаб по наблюдению: московская система ДЭГ продолжает отражать кибератаки

Короткая ссылка
Московская система ДЭГ работает штатно, несмотря на массовые кибератаки, заявил замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Илья Массух.
Штаб по наблюдению: московская система ДЭГ продолжает отражать кибератаки
  • РИА Новости

По его словам, атаки на систему ДЭГ продолжались всю ночь.

«Московскую систему электронного голосования продолжают атаковать различными способами, в том числе из-за рубежа и с помощью ботнет-сетей... Попытки продолжаются и сейчас, но система их отражает и работает корректно», — сообщил Массух.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что общая явка избирателей на выборы президента России с учётом дистанционного электронного голосования составила 61,37%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить