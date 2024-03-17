Штаб по наблюдению: московская система ДЭГ продолжает отражать кибератаки
- РИА Новости
По его словам, атаки на систему ДЭГ продолжались всю ночь.
«Московскую систему электронного голосования продолжают атаковать различными способами, в том числе из-за рубежа и с помощью ботнет-сетей... Попытки продолжаются и сейчас, но система их отражает и работает корректно», — сообщил Массух.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что общая явка избирателей на выборы президента России с учётом дистанционного электронного голосования составила 61,37%.