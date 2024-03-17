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Минобороны: группировка войск «Центр» нанесла поражение по около 370 целям ВСУ

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Группировка войск «Центр» ВС России нанесла поражение примерно по 370 целям ВСУ, заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«Огнём артиллерии и ударами авиации нанесено огневое поражение по около 370 выявленным целям ВСУ, в том числе по десяти опорным пунктам, двум пунктам управления беспилотной авиацией», — сказал он.

Савчук уточнил, что потери украинских войск составили более 400 военнослужащих, два БТР, 15 автомобилей, САУ AS-90 Braveheart, две гаубицы Д-20 и две Д-30.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские войска закрепились в центре Работина.

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