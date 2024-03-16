Рогов: ВС России закрепились в центре Работина

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские войска закрепились в центре Работина.

РИА Новости

«У нашей армии есть тактические успехи в Работине. Российские подразделения контролируют южную часть села и уже закрепились в центре», — рассказал он РИА Новости. Ранее Рогов заявлял о тяжёлых уличных боях в Работине.