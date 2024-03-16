Гладков: ВСУ атаковали грузовик в Белгородском районе с помощью дрона

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские военные атаковали грузовик в Белгородском районе с помощью дрона.

«Движущаяся по дороге фура подверглась атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошёл на участке трассы между посёлком Октябрьский и селом Ясные Зори Белгородского района», — написал он в Telegram.

Глава региона уточнил, что в результате взрыва водитель не пострадал, однако было повреждено транспортное средство, которое принадлежит зерновой компании.

Ранее Гладков сообщил об одном пострадавшем в результате атаки ВСУ.